NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der letztlich schwachen Vorwoche hat der Dow Jones Industrial am Montag etwas zugelegt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch wagen sich die Anleger allerdings nicht allzu weit vor. Dies machte sich vor allem in Technologiewerten bemerkbar.

