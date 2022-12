(Wiederholung: In der Ortsmarke und im zweiten Satz muss es Karlsruhe statt Philippsburg heißen. Die Pk wurde aus einem EnBW-Studio in Karlsruhe gesendet.)

KARLSRUHE/NECKARWESTHEIM (dpa-AFX) - Die verlängerte Laufzeit für das Atomkraftwerk Neckarwestheim II verzögert die Rückbaupläne des Betreibers EnBW erheblich. Dabei gehe es um mehr als die dreieinhalb Monate, die der Meiler im Landkreis Heilbronn länger am Netz bleiben soll, sagte der Geschäftsführer der Kernkraftsparte, Jörg Michels, am Montag in Karlsruhe. Die Verzögerung betrage voraussichtlich mehrere Monate, eventuell sogar deutlich mehr als ein Jahr, sagte er.