Soziale Medien retten Handwerksbetriebe - Deniz Akpinar erklärt, wieso Online-Präsenz unabdingbar für Betriebe ist (FOTO)

Bonn (ots) - Deniz Akpinar ist der Gründer und Geschäftsführer der fach.digital

GmbH, mit der er Handwerksbetrieben zu mehr Kunden und qualifizierten

Fachkräften verhilft. In Folgenden verrät der Experte, welche Rolle die

Sichtbarkeit der Unternehmen dabei spielt und wieso sie hierfür auf die sozialen

Medien setzen sollten.



Die Situation ist verheerend. Nicht nur Fachkräfte fehlen in zahlreichen

Handwerksbetrieben, auch die Zahl der Aufträge geht nicht zuletzt aufgrund der

drohenden Rezession vielerorts zurück. Da sich die Unternehmen lange Zeit vor

Aufträgen kaum retten konnten, haben viele es jedoch versäumt, sich selbst zu

vermarkten und krisensicher aufzustellen. "Oft haben wir es mit

Handwerksbetrieben zu tun, die lange dachten, sie bräuchten kein

Online-Marketing, um Neukunden zu gewinnen. Versiegt dann aber der Zufluss an

Aufträgen aus dem vertrauten Kundenstamm, geraten diese Betriebe zunehmend in

Schwierigkeiten", schildert Deniz Akpinar seine Erfahrungen in der Branche. Mit

seiner Agentur fach.digital hilft der Experte Handwerksunternehmen dabei,

Neukunden und Fachkräfte von sich zu überzeugen. Im Folgenden hat er verraten,

welche Trends sich aktuell abzeichnen und wie Betriebe diese für sich nutzen.