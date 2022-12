Mainz (ots) - Presseinfo online lesen inkl. Bilddownload (https://www.schott.com

- Kooperationsprojekt mit Mainzer Stadtwerken für mehr Klimaschutz

- Experimente im Labormaßstab mit 100% Wasserstoff folgen

- Weitere politische Unterstützung für schnelle Umsetzung erforderlich





Der Technologiekonzern SCHOTT hat im November ein ambitioniertesForschungsprojekt gestartet: Erstmalig testet er den großtechnischen Einsatz vonWasserstoff in der laufenden Glasproduktion. "Die Tests laufen sehr gut undzeigen, dass eine Veränderung unserer Technologie möglich ist", erklärte Dr.Jens Schulte, Mitglied des SCHOTT Vorstandes. "Die Transformation derEnergiewende werden wir nur im Zusammenspiel mit starken Partnern und mithilfeder Politik lösen. Damit die deutsche Industrie trotz klimafreundlicherProduktion wettbewerbsfähig bleibt, sind Klimaschutzverträge und entsprechendeInfrastrukturinvestitionen unerlässlich." Zusammen mit seinenKooperationspartnern, den Mainzer Stadtwerken und dem Hygieneunternehmen Essity,sowie den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen will SCHOTT Möglichkeiten fürinnovative dezentrale Wasserstofflösungen ausloten. Gemeinsam mit derrheinland-pfälzischen Umweltministerin Katrin Eder konnte ein erstes positivesZwischenfazit gezogen werden.Bei der energieintensiven Spezialglasproduktion entsteht der größte Anteil derCO2-Emissionen beim Schmelzprozess bei Temperaturen von bis zu 1.700 GradCelsius. Die Glaswannen werden vor allem mit Erdgas betrieben. SCHOTT will aufdie Nutzung fossiler Energieträger langfristig verzichten und hat sich das Zielgesetzt, bis 2030 klimaneutral zu produzieren (https://media.schott.com/api/public/content/f510308b8dfa46cb833cda897492a3da?v=f76962db&download=true&_ga=2.97513117.308489413.1650375349-1997730202.1546881401) . Das wichtigste undschwierigste Ziel hin zu einer klimaneutralen Produktion ist derTechnologiewandel. SCHOTT setzt hier vor allem auf zwei Transformationspfade:die Elektrifizierung der Schmelzwannen auf Basis von Grünstrom und der Einsatzvon grünem Wasserstoff.Beimischung von Wasserstoff: Auswirkungen erforschen und Erfahrungen sammelnIm Forschungsprojekt "H2-Industrie" testet SCHOTT bis Ende Dezember dieBeimischung von Wasserstoff in großtechnischen Schmelzversuchen am StandortMainz. Die Mainzer Stadtwerke unterstützen das Projekt mit einer mobilen