Cloud Gaming Studie Das Streaming von Spielen wird massentauglich, bleibt aber durch langsamen Internetausbau gehemmt

Düsseldorf (ots) - Mehr als 8 Millionen Menschen in Deutschland nutzen bereits

Cloud Gaming Services / Ein Drittel der Cloud Gaming Nutzer:innen spielt auf dem

Smartphone oder der Spielekonsole / Längst nicht alle Verbraucher:innen verfügen

über ausreichend schnelles Internet für ein ruckelfreies Spielerlebnis / Große

Mehrheit geht davon aus, dass Cloud Gaming künftig an Verbreitung gewinnt



Cloud Gaming etabliert sich zunehmend in Deutschland. Mehr als 8 Millionen

Spieler:innen nutzen bereits entsprechende Dienste. Rund ein Viertel von ihnen

verbringt mehr Zeit mit gestreamten Spielen als mit lokal installierten Games.

Nicht alle Menschen in Deutschland verfügen jedoch über ausreichend schnelle

Internetanschlüsse, um Cloud Gaming Angebote zu nutzen.