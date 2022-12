Nachdem die Weltwirtschaft in den ersten drei Monaten der Pandemie in 2020 praktisch still stand, setzten wenig später Nachholeffekte ein und beflügelten Reedereien regelrecht. Nach Rekordpreisen für eine Überfahrt von Shanghai nach Hamburg von knapp 8.000 Dollar für einen Standardcontainer fielen die Preise anschließend unerwartet. Aktuell beträgt der Transportpreis gerade einmal 1.500 Dollar. Der aktuelle Knick in der Weltwirtschaft steigert den Druck auf Reedereien noch einmal, zudem wurden die Frachtkapazitäten in den letzten Jahren deutlich ausgebaut, merklich weniger Schiffe wurden dagegen verschrottet, weshalb das Angebot stetig steigt und entsprechend Druck auf die Transportkosten ausübt.

Aktie sichtlich angeschlagen

Ein Blick auf den Kursverlauf der Hapag-Lloyd-Aktie zeigt ein vergleichsweise stabiles Unterstützungsniveau um den 200-Wochen-Durchschnitt bei 165,00 Euro. Bislang ging es von den Rekordhochs aus Mai dieses Jahres von 474,60 Euro auf den EMA 200 in lediglich zwei Verkaufswellen abwärts. Sollte sich noch eine dritte anschließen und weiteren Konsolidierungsbedarf aufdecken, wäre dies als Impuls für die Zukunft zu interpretieren, könnte aber auch für den Aufbau von Short-Positionen auf diesen Titel genutzt werden. Eine Erholungsbewegung dürfte dagegen bereits um den EMA 50 bei 234,00 Euro und einem dort verlaufenden Horizontalwiderstand ins Stocken kommen.