FRIEDEBURG (dpa-AFX) - Mit dem Einbau eines letzten Pipelinestücks sind in Ostfriesland die Weichen für den Import von Flüssigerdgas (LNG) über ein Terminal in Wilhelmshaven gestellt worden. Auf einer Baustelle bei Friedeburg im Landkreis Wittmund wurde am Montag das letzte Teilstück für die rund 26 Kilometer lange, unterirdische Wilhelmshavener Anbindungsleitung (WAL) verlegt. Mit letzten Schweißnähten sollte die Pipeline im Lauf des Tages an eine bestehende Leitung und so an das Gasfernnetz angeschlossen werden. "Noch vor Weihnachten erwarten wir hier das erste LNG", sagte der technische Geschäftsführer des Gasnetzbetreibers Open Grid Europe (OGE), Thomas Hüwener.

Über die Leitung soll das am Terminal in Wilhelmshaven angelieferte LNG nach seiner Umwandlung in den gasförmigen Zustand ins Netz eingespeist werden. Falls das angelandete LNG nicht umgehend benötigt wird, soll es mithilfe der Pipeline in Gasspeichern zwischengelagert werden. Am Endpunkt der Leitung liegt eines der größten Kavernenfelder in Nordwesteuropa. Das LNG-Terminal soll am Wochenende offiziell eröffnet werden. Dazu wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet.