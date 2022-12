PEKING, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Das erste Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten wurde am Freitag in Anwesenheit des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und mehr als 10 arabischen Staatsoberhäuptern erfolgreich abgehalten. Die Veranstaltung, die eine Gelegenheit bot, die chinesisch-arabischen Beziehungen auf ein neues Niveau zu heben, den Geist der chinesisch-arabischen Freundschaft zu vertiefen, die künftige Zusammenarbeit zu stärken und eine engere chinesisch-arabische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft zu fördern, hat zu fruchtbaren Ergebnissen geführt.

Xi erläuterte den Geist der chinesisch-arabischen Freundschaft, der sich durch „Solidarität und gegenseitige Unterstützung, Gleichheit und gegenseitigen Nutzen sowie Einbeziehung und gegenseitiges Lernen" auszeichnet. Er fügte hinzu, dass China und die arabischen Länder einander vertrauen und eine brüderliche Freundschaft aufgebaut haben.

China und die arabischen Staaten können auf eine lange Geschichte des freundschaftlichen Austauschs zurückblicken. Sie haben sich über die alte Seidenstraße kennengelernt und angefreundet, sie haben in ihren jeweiligen nationalen Befreiungskämpfen Freud und Leid geteilt, sie haben im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung eine Win-Win-Kooperation aufgebaut und in einem sich wandelnden internationalen Umfeld für Fairness und Gerechtigkeit gesorgt, sagte Xi und fügte hinzu, dass all dies den Geist der chinesisch-arabischen Freundschaft genährt habe.

Gleichberechtigung und gegenseitiger Nutzen seien die ständigen Triebfedern ihrer Freundschaft. China und die arabischen Staaten hätten ein Beispiel für die Süd-Süd-Kooperation gesetzt, indem sie eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit anstrebten.

Er betonte, dass China und die arabischen Staaten immer wieder Weisheit aus den altehrwürdigen Zivilisationen der jeweils anderen Seite schöpfen und gemeinsam „Frieden, Harmonie, Integrität und Wahrheit", die Essenz der Zivilisation, fördern.

Gemeinsame Entwicklung anstreben

Im Laufe der Jahre haben China und die arabische Welt durch eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen eine produktive gemeinsame Entwicklung angestrebt.

China und die arabischen Staaten sollten sich auf die wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren und eine Win-Win-Kooperation fördern, sagte Xi und betonte, dass sie die Synergie zwischen ihren Entwicklungsstrategien stärken und eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit im Rahmen der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative) fördern sollten.