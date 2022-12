Die Shenzhen Global Investment Promotion Conference bringt Investitionen in Höhe von 879 Milliarden Yuan ein

SHENZHEN, China, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 9. Dezember 2022 fand die Shenzhen Global Investment Promotion Conference statt. Sie führte zur Aushandlung und Unterzeichnung von 315 Projektverträgen, darunter mit Amazon, Intel und Maersk, mit einem geplanten Investitionsvolumen von insgesamt 879 Milliarden Yuan.

Von 2019 bis 2021 wurden auf der Shenzhen Global Investment Promotion Conference insgesamt mehr als 600 Projekte verhandelt und unterzeichnet, die ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 2 Billionen Yuan ergeben haben. In den vergangenen vier Jahren, begleitet von stetig steigenden Investitionen, wurden in Shenzhen zahlreiche Projekte in strategischen Wachstumsbranchen wie neue Energie, elektronische Information, Umweltschutz, Biomedizin und neue Materialien eingerichtet und entwickelt.