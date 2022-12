Star-Entwickler und Darsteller enthüllen Redemption Reapers, ein düsteres Fantasy-Strategie-Rollenspiel

Tokio (ots/PRNewswire) - Das Team von ENDER LILIES tut sich mit Veteranen des

Tactical Role Playing Game (TRPG) für ihren zweiten Titel zusammen, der im

Februar 2023 herauskommt.



Redemption Reapers, das düstere Fantasy-Strategie-Rollenspiel, das von Adglobe

entwickelt und von Binary Haze Interactive (https://bhaze.com/) ( ENDER LILIES:

Quietus of the Knights (https://enderlilies.com/) ) veröffentlicht wurde, blickt

in eine eindrucksvolle Ferne und bereitet sich auf den Start auf Steam für

Windows PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch im Februar 2023 vor.





Redemption Reapers wird von Koryphäen der Branche zum Leben erweckt, unter ihnender TRPG-Veteran Masayuki Horikawa (Regisseur undSpielszenarien-/Spiellevel-Designer der Serie Fire Emblem ; Planung von KingdomHearts III ), sowie einer Starbesetzung von Synchronsprechern mit Kyle McCarley( 13 Sentinels: Aegis of Ruin , NieR: Automata ), Allegra Clark ( Apex Legends ,Dragon Age: Inquisition ), David Lodge ( Persona 5 , Final Fantasy XV ) undLucien Dodge ( Fire Emblem: Three Houses , Serie The Legend of Heroes: Trails ofCold Steel ).Nach dem plötzlichen Erscheinen der skrupellosen Mort-Armeen schwindet dieHoffnung im Land. So gründlich wie brutal suchen die makabren TruppenZivilisationen heim und hinterlassen nach ihren nächtlichen Angriffen eine Spurder Verwüstung. Während ganze Nationen dem Ansturm der Mort zum Opfer fallen,tut sich die Ashen Hawk Brigade, eine Gruppe von Söldnern, die sich aufÜberraschungstaktiken spezialisiert haben, zusammen, um gegen die einfallendenLegionen zu kämpfen.Führe die Ashen Hawk Brigade in taktische Gefechte auf 3D-Karten. Wende in jederRunde strategische Züge an und führe Einheiten über das Schlachtfeld, bevor duBefehle zum Angriff, zur Verteidigung oder zum Einsatz von Fähigkeiten erteilst.Überwinde scheinbar unüberwindbare Hindernisse durch Überraschungsangriffe, mitdenen du zusätzlichen Schaden anrichtest, oder durch zerstörerische kombinierteAngriffe durch mehrere Mitglieder der Brigade.Sorge dafür, dass jedes Mitglied der Brigade für die bevorstehendenAuseinandersetzungen gerüstet ist, indem du die Truppe mit einer schlagkräftigenAusrüstung ausstattest. Verwandele die schwer erkämpfte Siegesbeute inRessourcen für die Herstellung mächtiger Waffen und Rüstung. VerbessereFähigkeiten, um Kampfkünste zu erschließen, die in der Lage sind, eine buntgemischte Truppe von Außenseitern in mutige Champions zu verwandeln.Stelle dich den Mort entgegen und entdecke eine fesselnde, ausgereifte