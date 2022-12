Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Pforzheim (ots) - Die Entwicklung von solaren Hybridkraftwerken nimmtFahrt auf. Die Kombination von Photovoltaik oder Windkraft - oder beiderTechnologien - mit Großspeichern gewinnt an Bedeutung: Sie ermöglicht einestabilere Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie aus sich ergänzenden Quellen;der Strom kann zwischengespeichert und bedarfsgerecht ins Netz eingespeistwerden. Außerdem eröffnen sich so zusätzliche, zunehmend lukrativeGeschäftsmodelle wie 24/7- Direktstromlieferverträge. Solare Hybridkraftwerkeund ihr Potential sind ein Fokusthema der Intersolar Europe Conference vom 13.bis 14. Juni 2023 im Internationalen Congress Center Messe (ICM) München. Zudempräsentieren auf der Intersolar Europe 2023 vom 14. bis 16. Juni zahlreicheAussteller Innovationen in diesem Bereich.Hybridkraftwerke bieten eine Lösung für die Volatilität der erneuerbarenEnergiequellen. Die Erzeugungsprofile von Photovoltaik (PV) und Windenergieergänzen sich in der Regel: Die Windparks liefern vor allem an windreichenHerbst- und Wintertagen sowie nachts viel Strom, die Solarparks hingegen ansonnigen Frühjahrs- und Sommertagen. Batterien können den Stromzwischenspeichern und somit bedarfsgerecht ins Netz einspeisen. So werdenNetzkapazitäten optimal genutzt. Darüber hinaus helfen Batterien Stromengpässezu verhindern und die Erzeugung rechtzeitig zu verlagern.Kosteneinsparungen, weniger Flächenverbrauch und reduzierte RisikenMit Hybridkraftwerken lassen sich Projektentwicklungs- und Logistikkostensparen, da der kombinierte Kraftwerkspark dieselbe Infrastruktur - Umspannwerke,Netzanschlüsse und Straßen - nutzt. Auf einer Fläche gebündelt benötigen sieaußerdem weniger Platz, wichtig vor allem in dichtbesiedelten Ländern wie denNiederlanden und Deutschland. Die Bündelung der Technologien reduziert diefinanziellen Gesamtrisiken der Anlage.Solare Hybridkraftwerke mit Speichern liefern Strom gleichmäßiger - daserleichtert die Finanzierung über Power Purchase Agreements (PPA). WeitereGeschäftsmodelle werden möglich, zum Beispiel Netzdienstleistungen wie dasBereitstellen von Regelenergie zur Netzstabilisierung oder die Kappung vonLastspitzen. Elektrolyseure, die grünen Wasserstoff produzieren, könnenebenfalls in das Geschäftsmodell mit eingebunden werden.Gemeinsame Infrastruktur für Solar- und WindkraftparksErste Kombinationen von großen PV- und Windkraftanlagen produzieren bereitsStrom bzw. sind geplant. So wurde in Einöllen (Rheinland-Pfalz) ein Windpark miteiner Leistung von 15,9 Megawatt (MW) um 3 MW Photovoltaik erweitert. In der