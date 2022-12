Schiedsvereinbarungen im Gesellschaftsvertrag Gesellschaftsrecht MTR Legal Rechtsanwälte

Köln (ots) - Die Aufnahme von Schiedsvereinbarungen in Gesellschaftsverträge

kann sinnvoll sein. Bei der Gestaltung der Schiedsklauseln müssen bestimmte

Voraussetzungen beachtet werden.



Bei Rechtsstreitigkeiten innerhalb der Gesellschaft ist der Gang zu einem

ordentlichen Gericht nicht immer die geeignetste Möglichkeit den Konflikt zu

lösen. Ein Schiedsverfahren kann die bessere Alternative darstellen, besonders

wenn es darum geht, dass die Streitigkeiten nicht an die Öffentlichkeit kommen

sollen. Dazu können im Gesellschaftsvertrag entsprechende Schiedsvereinbarungen

verankert werden, erklärt die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte, die

u.a. im Gesellschaftsrecht und der Prozessführung Schwerpunkte ihrer Beratung

hat.





Entsprechende Vereinbarungen können im Rahmen einer eigenständigen vertraglichenVereinbarung unter den Gesellschaftern in Form einer Schiedsabrede getroffenwerden oder als Schiedsklausel im Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzungfestgelegt werden. Dabei muss bestimmt werden, welche Streitigkeiten derSchiedsvereinbarung unterliegen und dass ein benanntes Schiedsgericht über dieRechtsstreitigkeiten entscheidet. Eine solche Schiedsklausel genießt dann nachder Rechtsprechung des BGH den Vorrang vor anderen Rechtsmitteln.Bei Beschlussmängelstreitigkeiten sind an Schiedsklauseln erhöhte Anforderungenzu stellen. Der BGH hat dazu Mindestanforderungen für Kapitalgesellschaftenfestgelegt. Demnach muss jeder Gesellschafter die Möglichkeit haben, an denbindenden Entscheidungen des Schiedsgerichts mitzuwirken. Teilweise lassen sichdie Mindestanforderungen auch auf Personengesellschaften übertragen.In Schiedsverfahren und Gesellschaftsrecht erfahrene Anwälte können beraten.