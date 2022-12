Der US-Leitindex S&P 500 heute mit leichten Zugewinnen - aber das Volatilitäts-Barometer VIX steigt dennoch deutlich (normalerweise fällt der VIX in steigenden Märkten - und umgekehrt). Das ist ein Zeichen für die zunehmende Nervostiät vor den morgigen Daten zur Inflation in den USA und der Fed-Entscheidung und der anschließenden Pressekonferenz von Jerome Powell am Mittwoch. Einer der entscheidenden Punkte werden die Dot-Plots sein, die darüber Auskunft geben, wo die Fed-Mitglieder die Spitze der Zinsen erwarten. Innerhalb der Fed scheint es wiederstreitende Meinungen zu geben - aber die entscheidende Person, Fed-Chef Powell, steht wohl eher auf der hawkishen Seite..

Hinweise aus Video: