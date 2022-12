DXC Technology gibt Lockton UK als ersten Kunden bekannt, der die neue Assure-Broking-Lösung von DXC nutzt

DXC Assure Broking läuft auf Amazon Web Services (AWS) und ist eine integrierte, modulare Lösung für gewerbliche Versicherungsmakler, die auf der DXC Assure Digital Platform basiert. Sie deckt die Bereiche Geschäftsentwicklung, Policenverwaltung, Schadenbearbeitung, Reporting und Analyse ab und bietet ein digitales Kundenerlebnis, reduziert Kosten, erhöht die Effizienz und beschleunigt die Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen. Diese Plattform ist der natürliche Nachfolger des aktuellen Portfolios von DXC an Broker-Lösungen: Brokasure Desktop, Brokasure Enterprise und GLOBAL XB.

DXC Assure Broking unterstützt die digitalen Dienstleistungen von Blueprint Two als Teil der Kernlösung zur Transformation des Londoner Versicherungsmarktes. DXC unterstützt die Umstellung auf Blueprint Two mit Optionen für die digitale Befähigung durch ein neues Angebot, DXC Assure Market Link, das es Maklern sowie Handels- und Spezialversicherungsträgern ermöglicht, ihre Investitionen in bestehende DXC-Anwendungen aufrecht zu erhalten.

Ray August, President, Insurance Software and BPS, DXC Technology, erklärte: „Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein für DXC und zeigt die Fortschritte, die wir bei der Entwicklung einer zukunftsweisenden Maklerplattform gemacht haben. Lockton ist ein geschätzter Kunde von DXC weltweit, und ich freue mich sehr, dass wir die Transformation dieser Branche mit einem hochkarätigen Frühanwender wie Lockton vorantreiben. Wir treffen unsere Kunden dort, wo sie sich in ihrem Transformationsprozess befinden, und bieten ihnen die Unterstützung, die sie benötigen, um ihre Investitionen zu erweitern oder auf neue Lösungen umzusteigen."