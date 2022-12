KPS CAPITAL PARTNERS GIBT BEFÖRDERUNG BEKANNT

Die Mitbegründer und geschäftsführenden Partner von KPS, Michael Psaros und David Shapiro, zusammen mit dem geschäftsführenden Partner Raquel Vargas Palmer, sagten in einer gemeinsamen Erklärung: „Wir gratulieren Rahul zu diesem Meilenstein. Rahuls Beiträge zu KPS in den vergangenen zehn Jahren waren wirklich außergewöhnlich. Rahul ist eine Führungspersönlichkeit und ein Beispiel für die Werte und die Kultur von KPS. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner, um weiterhin Wert für unsere Investoren zu schaffen, indem wir Wert erkennen, wo andere es nicht tun, richtige Kaufentscheidungen treffen und unsere Geschäfte besser führen. Wir sind stolz auf die vollständige Kontinuität unserer Partnerschaft und unseres Führungsteams seit der Gründung unseres Unternehmens vor mehr als 25 Jahren und auf unser bemerkenswertes Wachstum weltweit."

Informationen zu KPS Capital Partners, LP

KPS verwaltet über seine angeschlossenen Verwaltungseinheiten die KPS Special Situations Funds, ein Portfolio von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von etwa 14,1 Mrd. USD (Stand: 30. September 2022). Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich daran, bedeutende Kapitalzuwächse durch kontrollierende Kapitalbeteiligungen in Fertigungs- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen zu erzielen, darunter Ausgangsmaterialien, Markenprodukte für Verbraucher, Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile, Investitionsgüter und allgemeine Fertigung. KPS schafft Wert für seine Investoren, indem es konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern, und generiert Anlageerträge, indem es die strategische Position, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität seiner Portfoliounternehmen strukturell verbessert, anstatt sich in erster Linie auf eine finanzielle Hebelwirkung zu verlassen. Die Portfoliounternehmen der KPS-Fonds erzeugen derzeit einen jährlichen Gesamtumsatz von etwa 22 Mrd. USD, betreiben 232 Produktionsstätten in 27 Ländern und beschäftigen rund 53.000 Mitarbeiter, direkt und über Joint Ventures weltweit. Die Investmentstrategie und das Portfolio von KPS werden auf www.kpsfund.com detailliert beschrieben.

