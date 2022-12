Turbulenzen in Sicht, Kommentar zur Entwicklung der Insolvenzen von Detlef Fechtner

Frankfurt (ots) - Die Situation ist vielen vertraut. Man sitzt im Flugzeug, draußen verdüstert sich der Himmel und es wird ruckeliger. Das ist gemeinhin der Moment, wenn sich der Flugkapitän meldet und ankündigt, dass das Flugzeug nun eine Schlechtwetterfront durchfliegen werde. Meistens passiert dann - erstmal ganz wenig. Alle Passagiere sitzen gespannt da und warten auf Luftlöcher und thermische Verwerfungen, aber zunächst geht es ziemlich stabil weiter. Und gerade dann, wenn man denkt, dass alles ja gar nicht so wild sei, gerät der Flieger in heftige Turbulenzen.



Unmittelbar vor der Schlechtwetterfront befinden sich derzeit auch die Unternehmen in Deutschland und Europa. Sie müssen höhere Kosten in etlichen Bereichen just in dem Moment verdauen, in dem die Banken die Finanzierungsbedingungen verschärfen und Kunden den Gürtel enger schnallen. Längst berichten Banken, Investoren und Unternehmen, dass die Diskussionen um frisches Geld schwieriger werden.