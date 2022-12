Aetina bringt das allererste MXM-Modul auf den Markt, das vom KI-Inferenz-Prozessor von Hailo unterstützt wird

Neu Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Aetina (https://bit.ly/3BrD19v) , ein

Anbieter von Edge-KI-Lösungen, der Edge-Computing-Hardware und -Software für den

Einsatz in künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IdD)

anbietet, hat das erste MXM-Modul überhaupt eingeführt, das von

Hailo-8(TM)-KI-Inferenz-Prozessoren betrieben wird. Das ASIC-basierte Modul MXM

3.1 - AI-MXM-H84A (https://bit.ly/3Bt97C1) - wurde für verschiedene

KI-Anwendungen entwickelt, um ihre Leistung zu steigern; zu den Applikationen

gehören fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) in der Logistik, virtuelle

Zaunsysteme in der Fertigung sowie andere Arten von autonomen Maschinen und

Computer-Vision-Systemen.



Aetina AI-MXM-H84A-Module verfügen über vier Hailo-8(TM)-KI-Prozessoren, die

eine KI-Leistung von bis zu 104 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) bieten, um

die Bereitstellung von Prozessen neuronaler Netzwerke (NN) und Deep Learning

(DL) auf Edge-Geräten von KI-Entwicklern zu beschleunigen. Der KI-Beschleuniger

Hailo-8(TM) ermöglicht es Edge-Geräten, Deep-Learning-Applikationen im vollen

Maßstab mit hervorragender Effizienz, Effektivität und Nachhaltigkeit

auszuführen. Aufgrund seines kleinen Formfaktors kann das leistungsstarke

MXM-3.1-Typ-B-Modul von Entwicklern und Systemintegratoren einfach in eine

Vielzahl von eingebetteten Systemen integriert werden, um schwere

Inferenz-Workloads mit geringer Latenz zu bewältigen.