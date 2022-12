Life is Good kommt mit Amazon nach Europa

In Europa können Kunden auf den Shop von Life is Good zugreifen, indem sie den lokalen Amazon-Webshop ihres Landes besuchen. Dort finden sie eine Auswahl an kurz- und langärmeligen Grafik-T-Shirts für Männer und Frauen, die auf die lokalen Interessen des jeweiligen Landes ausgerichtet sind. Ähnlich wie auf dem US-Markt wird das Sortiment saisonal aktualisiert, um neue Modelle einzubeziehen und ein für die Verbraucher ansprechendes Produktangebot zu gewährleisten.

„Dies ist nur der erste Schritt unseres weltweiten Abenteuers. In Kürze werden wir auch im Vereinigten Königreich, in Australien und Neuseeland expandieren", so Tom Hassell, Geschäftsführer von The Life is Good Company. „Wir hören auf unsere Community und freuen uns, Life is Good über Amazon ins Ausland zu bringen."

Life is Good spendet 10 Prozent des jährlichen Nettogewinns an das Life is Good Playmaker Project, das jedes Jahr über einer Million Kindern in Not hilft, und dies wird mit dem Vertrieb über diese neuen Kanäle fortgesetzt. Das Life is Good Playmaker Project, das sich in erster Linie an die USA und Haiti richtet, hat vor Kurzem auch eine Schulung mit Leistungsträgern für Kinder- und Familienförderung aus Lviv in der Ukraine durchgeführt, einer Stadt, in der seit Beginn des Krieges über 75.000 vertriebene Kinder angekommen sind. Die Teilnehmenden verließen die Veranstaltung mit den notwendigen Kenntnissen, um diesen Kindern bei der Überwindung des Kriegstraumas zu helfen.

Life is Good ist ab dem 12. Dezember 2022 in Europa erhältlich und wird später im Jahr 2022 und Anfang 2023 auf weitere Länder ausgedehnt.

Informationen zu Life is Good

Life is Good ist die einzigartige und positive Lifestyle-Marke, die sich dafür engagiert, die Macht des Optimismus durch Kunst und positive Affirmationen zu verbreiten. Das Unternehmen spendet 10 Prozent des jährlichen Nettogewinns an das The Life is Good Playmaker Project. Durch diese Arbeit kann das Unternehmen über einer Million Kindern in Not helfen. Life is Good ist ein eingetragenes Warenzeichen der The Life is Good Company. Besuchen SieLifeisGood.com für weitere Informationen und folgen Sie Life is Good auf Twitter, Facebook, Instagram und TikTok.

