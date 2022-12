Cactus Custody(TM) von Matrixport schließt von Deloitte durchgeführte Zertifizierung nach SOC 2, Typ 1 erfolgreich ab

Singapur (ots/PRNewswire) - SOC 2, Typ 1 validiert die Stärke der Kontrolle und

des Designs der Cybersicherheit von Cactus Custody(TM)



Matrixport (http://www.matrixport.com/) , eine der weltweit größten

Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte, hat bekannt

gegeben, dass seine institutionelle Treuhänderdienst-Marke Cactus Custody(TM)

das Audit seiner Praktiken in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit und

Vertraulichkeit zur Zertifizierung nach SOC (System and Organization Controls)

2, Typ 1 erfolgreich abgeschlossen hat.



Diese Prüfung spiegelt das Engagement von Matrixport für technische und

betriebliche Best Practices beim Schutz von Kundendaten und digitalen

Vermögenswerten wider. Als wichtiger Industriestandard für Compliance prüft SOC

2 die Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Kundendaten über alle

Lösungen hinweg. Das von Deloitte Touche Tohmatsu durchgeführte Audit umfasste

eine Bewertung der Sicherheitskontrollen von Cactus Custody(TM) gemäß den vom

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) festgelegten

Kriterien für Treuhand-Dienstleistungen.