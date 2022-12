Kontakt von Taiwans Dörfern mit dem Ausland - Vertreter von Zweitem Dorfpreis-Gewinner besuchen Deutschland - Reger Austausch mit Deutschlands Industrie, Regierung und Universität

Nantou, Taiwan (ots/PRNewswire) - Lee Chen-Yang, Direktor des Büros für Boden-und Wasserkonservierung von Taiwans Landwirtschaftsausschuss, führte dieVertreter des zweiten Dorfpreis-Gewinners zu einem Besuch von Bauernhöfen,Dörfern und dem Veterinär- und Lebensmittelwesen in Stuttgart,Baden-Württemberg. (Foto bereitgestellt vom Büro für Boden- undWasserkonservierung von Taiwans Landwirtschaftsausschuss)Das Büro für Boden- und Wasserkonservierung von Taiwans Landwirtschaftsausschuss(Soil and Water Conservation Bureau, Council of Agriculture, Taiwan (ROC))organisierte vor kurzem eine Reise der zweiten mit einem Dorfpreisausgezeichneten ländlichen Gemeinde zum Austausch und der Besichtigung nachDeutschland. Vom 8. bis 18. November besuchte die Gruppe das Bundesministeriumfür Ernährung und Landwirtschaft, Bauernhöfe, Dörfer und das Veterinär- undLebensmittelwesen in Stuttgart, Baden-Württemberg, die Universität Hohenheim,prämierte Landgemeinden etc., um durch den Austausch mit Vorreitern desländlichen Wettbewerbs - deutschen Industrie-, Regierungs- undWissenschaftsgiganten - neue Einblicke in Lebensführung, sowie eine zukünftigeEntwicklung von ländlichen Gebieten zu erlangen und gleichzeitig Partnerschaftenvon Taiwans Dorfgemeinden mit den deutschen Ortsteilen Niederwalgern undSchweinheim aufzubauen. Sie luden die Ortsteile außerdem zu einem Gegenbesuchnach Taiwan ein, um den Austausch zwischen taiwanischen und deutschen ländlichenGebieten zu fördern. Das taiwanische Besichtigungsteam erkannte durch seinenBesuch, dass die Interaktion zwischen den deutschen ländlichen und staatlichenEinheiten auf Kooperation und die effiziente Nutzung lokaler Ressourcen beruht,beginnend bei der lokalen Identität und Beteiligung der Bewohner sowie demSchlüsselfaktor für ländliche Erneuerung und Transformation, der Zusammenarbeitzwischen der Gemeinde, der Regierung und Außenstehenden nach einemBottom-up-Ansatz. Diese wertvollen Erfahrungen werden zum Grundpfeiler des 3.Dorfpreis-Wettbewerbs, um Taiwans Entwicklung ländlicher Gebiete auf ein neuesLevel zu befördern.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1966468/Lee_Chen_Yang__Direktor_des_B_ros_f_r_Boden__und_Wasserkonservierung_von_Taiwans_Landwirtschaftsauss.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kontakt-von-taiwans-dorfern-mit-dem-ausland--vertreter-von-zweitem-dorfpreis-gewinner-besuchen-deutschland--reger-austausch-mit-deutschlands-industrie-regierung-und-universitat-301700960.htmlPressekontakt:Green Hung,greenhung@jwimarketing.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167276/5392997OTS: Soil and Water Conservation Bureau, Council of Agriculture, Taiwan (ROC)