BERLIN (dpa-AFX) - Im koalitionsinternen Streit um die Priorisierung von Bauvorhaben können sich die Grünen schnellere Planungsverfahren für die Sanierung alter Brücken und Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie vorstellen. "Es gibt in Deutschland rund 4000 Brücken, die saniert werden müssen und einen riesigen Bedarf an Windkraft- und Solaranlagen, damit die Energiewende gelingt", sagte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Deshalb sei klar: "Wir müssen schneller werden bei Planung und Bau von Infrastrukturprojekten".

Gleichzeitig erteilte die Co-Vorsitzende einer generellen Beschleunigung für Verkehrsprojekte, so wie sie sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorstellt, eine Absage. Dies sei mit ihrer Partei nicht zu machen. "Denn wer alles priorisiert, beschleunigt am Ende gar nichts." In Zeiten der Klimakrise müsse klar sein, wo die Priorität liege. Und zwar "bei Sanierung und Erhalt, beim Ausbau der Erneuerbaren und Stromnetze statt beim Neubau von Fernstraßen".