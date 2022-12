Im Zeitraum zwischen Mitte September und Ende November war der Euro Bund-Future damit beschäftigt, innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends einen Boden auszubilden und konnte diesen in Gestalt einer inversen SKS-Formation ausprägen. Nur wenig später kam es zum erhofften Kurssprung über das für ein Kaufsignal notwendige Triggerniveau von grob 140,50 Euro und der dazugehörigen Nackenlinie sowie den EMA 50. In der Folge konnten Zugewinne an 143,18 Euro etabliert werden. Seit einigen Tagen läuft nun ein erwarteter Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau, der nach einem erfolgreichen Abschluss eine Wiederaufnahme des kürzlich aktivierten Kaufsignals zur Folge haben sollte.

Bodenbildung abgeschlossen

Gelingt es im Bereich von 140,0 Euro eine Kehrtwende zu vollziehen und mindestens über das Niveau von 141,94 Euro zuzulegen, würden sich die Hinweise auf eine Rallyefortsetzung verdichten, oberhalb von 143,20 Euro lägen die nächsten Ziele für den Euro Bund-Future bei 145,82, 147,50 und schließlich am EMA 200 bei 148,69 Euro (fallend). Sollte sich jedoch die Hoffnung durch einen Kursrücksetzer des Barometers unter 139,17 Euro zerstreuen, kämen rasch Verluste auf 137,50 und darunter in den Bereich von 135,80 Euro in Betracht. Der Boden der vergangenen Monate wäre dadurch aber massiv gefährdet.