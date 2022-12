Ifo Viele Firmen nutzen Inflation zur Gewinnmaximierung

Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Nach Einschätzung des Ifo-Instituts lässt sich das Ausmaß der Inflation in Deutschland nicht alleine mit den gestiegenen Preisen für Energie und Vorleistungen erklären. Dies legten Daten der amtlichen Statistik zur Wirtschaftsleistung nahe, teilte das Institut am Dienstag mit.



Daraus wurden demnach Unterschiede zwischen nominaler und preisbereinigter Wertschöpfung ermittelt. So lassen sich Rückschlüsse auf Preisanhebungen ziehen, die nicht durch höhere Vorleistungskosten verursacht wurden. Unternehmen in einigen Wirtschaftszweigen dürften die Preissteigerungen dazu genutzt haben, "ihre Gewinne auszuweiten", sagte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden.