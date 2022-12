Unter Joe Biden haben die USA im Bereich der Chipindustrie einen globalen Subventionswettlauf gestartet. Fürs Erste wollen der größte Chipfertiger TSMC und Intel Produktionskapazitäten in den USA ansiedeln. Auch in Europa wird subventioniert und als Folge plant Intel in Magdeburg ab 2027 die fortschrittlichsten Prozessoren der Welt herzustellen, wie sie insbesondere in Computern und Smartphones Verwendung finden. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg hat sich Apple-Chef Tim Cook bei einem Besuch in München vor Mitarbeitern dazu geäußert. Er würde auch Halbleiter aus europäischen Werken kaufen. Bislang stammen die Prozessoren des iPhone-Herstellers von TSMC aus Taiwan. Weltweit werden 60 Prozent aller Prozessoren in Taiwan gefertigt. Dies sei aber auf Dauer zu riskant, erläuterte Cook laut dem Bericht.

