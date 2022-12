DAX - Volatiler Handel erwartet

Am Nachmittag werden dann in den USA um 14:30 Uhr die Verbraucherpreise für November mit Spannung erwartet. In der laufenden Börsenwoche stehen vor allem die Leitzinsentscheidungen der Notenbanken Fed am Mittwoch und der EZB am Donnerstag im Fokus. Analysten erwarten hier jeweils eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte. Alles andere wäre eine Überraschung, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Aktienmärkte.

Aktuelle Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 14.300 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 14.350, 14.380, 14.400, 14.450, 14.480 und 14.500 Punkten. Nach unten bei 14.300, 14.250, 14.200, 14.000, 13.700, 13.600 und 13.500 Punkten. Gaps nach unten bei 14.157, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang Oktober bis Ende Dezember aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (Dezember)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat November: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unterm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.600 Punkten mit langfristigem Kursrückgang erwartet. Sentiment

DAX (Woche 50)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (13. Dezember 2022): Bei 22,82% (Vortag: 22,43%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.