Das Transparenzregister wird vom Bundesanzeiger geführt undenthält Eintragungen zu den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten vonRechtseinheiten und Rechtsgestaltungen. Genauer betrachtet sind das natürlichePersonen, die direkt als Gesellschafter erfasst werden oder indirekt durch eineZurechnung im Transparenzregister erfasst werden. Die wahren Eigentümer werdensomit bei verschachtelten Strukturen sichtbar. Demografische Daten wie Name,Wohnort und Geburtsdatum sind neben der Angabe von Art und Umfang deswirtschaftlichen Interesses meldepflichtig. Die Einsichtnahme ist nun lediglichbestimmten Behörden möglich und "wer ein berechtigtes Interesse an derEinsichtnahme hat" (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 GWG). Verpflichteten ist der Zugangdagegen nur fallbezogen und im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten gestattet. Bisherwurde Mitgliedern der Öffentlichkeit eine eingeschränkte Einsicht gewährt. Mitdem Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist die Einsicht in dasTransparenzregister nicht mehr "jedem" gestattet.Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und der Grundsatz derVerhältnismäßigkeit wird in Abwägung gebracht und soll eine ausgewogene Balancezwischen dem Bemühen um mehr Transparenz und den schutzwürdigen Interessen desEinzelnen an der Wahrung seiner Privatsphäre in wirtschaftlichen Angelegenheitenherstellen.Jedoch ist der gewünschte klare Blick auf undurchsichtige Geschäfte somitlediglich für einen begrenzten Personenkreis einsehbar, um herauszufinden, werim Hintergrund die Fäden zieht und die nach außen auftretenden Handelndensteuert.