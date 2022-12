Quantum Battery erörtert mögliches Joint Venture mit einem führenden globalen Autohersteller

Vancouver, British Columbia, 13. Dezember 2022 – Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) („Quantum“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Gespräche mit dem japanischen Mischkonzern, der weltweit als multinationaler Automobilhersteller – gemessen an der Produktion der sechstgrößte in Japan und 19. größte weltweit - bekannt ist, erweitert hat. Bei dem Treffen mit der Mineralressourcenabteilung des Konzerns wurden zunächst die ersten Schritte für ein mögliches Joint Venture mit dem Unternehmen besprochen, da der Konzern großes Interesse am Portfolio von Quantum gezeigt hat. Hauptschwerpunkt des Treffens waren die Batteriemetallkonzessionsgebiete aufgrund ihrer Nähe zu großen, bekannten Produzenten in der Region James Bay. Quantum beabsichtigt, sich dieses Joint Venture zu sichern, um seine Konzessionsgebiete in naher Zukunft weiter zu erschließen. Das Unternehmen hat angegeben, welche Projekte sich für eine Joint Venture-Partnerschaft eignen würden, nachdem Kelso und Alba von unserem Explorationsprogramm 2021 und 2022 profitiert haben, Lac Mistumis jedoch historischen Aufzeichnungen zufolge Potenzial aufweist. Die jüngsten Neuigkeiten des Unternehmens sind gut aufgenommen worden und zahlreiche Investoren haben sich an das Unternehmen gewandt, um Kapital in Millionenhöhe aufzubringen. Quantum kann ein vielseitiges Portfolio von Konzessionsgebieten vorweisen, das das Interesse von Investoren in der Batteriemetallindustrie geweckt hat.

Die Mineralressourcengruppe des Konzerns eröffnete 2014 über ihre 50-prozentige Beteiligung eine 3,4 Milliarden Dollar teure Kokskohlemine in Caval Ridge (Queensland, Australien) und macht seit Kurzem einen Vorstoß in Richtung Batteriemetalle. Die Motorensparte des Unternehmens hat in jüngster Zeit die Produktion von Plug-in-Hybridfahrzeugen forciert, was die jüngste weltweite Nachfrage nach Batteriemetallen in der Autoindustrie widerspiegelt. Das Unternehmen wird als einer der Hauptakteure auf dem Markt für Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) geführt. Durch Joint Ventures mit Batterieherstellern hat sich Quantum als möglicher zukünftiger Lieferant von Batteriemetallen in Kanada etabliert. Der Konzern hat vor Kurzem die Auszeichnung „Family Green Car of the Year 2023“ und „Japan Car of the Year 2022-2023“ gewonnen und sich damit gegen die Konkurrenz durchgesetzt und seine Position als wirtschaftlicher Publikumsliebling gefestigt.