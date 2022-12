Schondorf am Ammersee (ots) - Die Bauzinsen haben nach dem Rekordanstieg Ende

Oktober eine Verschnaufpause eingelegt und sind seither um mehr als 50

Basispunkte gesunken. Der Biallo-Baugeld-Index, der den Mittelwert von gut 80 an

biallo.de gemeldeten Baufinanzierungsangeboten repräsentiert, weist für die

zehnjährige Zinsbindung aktuell einen Zinssatz von 3,50 Prozent effektiv aus

(Stand: 12. Dezember 2022). Ende Oktober markierte der Index noch ein

Elfjahreshoch bei 4,02 Prozent.



Aufwärtstrend bei Hypothekenzinsen weiter intakt





Zum Jahresauftakt waren zehnjährige Baufinanzierungen noch für unter einemProzent zu haben. Damit haben sich die Bauzinsen im Jahr 2022 in der Spitze mehrals vervierfacht. Das Verbraucherportal biallo.de hat Ende November zwölf großeKreditinstitute, Versicherer und Kreditvermittler befragt, wie sie die kurz- bismittelfristige Zinsentwicklung einschätzen. Ergebnis: Die Hälfte der Befragtengeht für 2023 von weiter steigenden Bauzinsen aus, allerdings mit geringererDynamik als im laufenden Jahr."Aufgrund der unter anderem künftig geforderten strengeren Risikovorsorge fürdie Kreditgeber ist damit zu rechnen, dass die Finanzierungszinsen weitersteigen, vor allem bei Anfragen mit einem hohen Beleihungsauslauf", sagt JanaHeeg-Rupprecht, Leiterin Immobilienfinanzierung bei der Hypovereinsbank. AuchDeutschlands größte Direktbank ING erwartet 2023 einen weiteren Zinsanstieg,zumal das aktuelle Zinsniveau im historischen Vergleich noch relativ günstigsei. "So war zum Beispiel das Zinsniveau um die Jahrtausendwende zwischen fünfund sieben Prozent", sagt Thomas Hein, Vertriebsleiter Immobilienfinanzierungbei der ING.Korrektur bei Immobilienpreisen dürfte anhaltenBezüglich der Immobilienpreise herrscht nahezu einhellige Meinung, dass sich diebereits beginnende Preiskorrektur im nächsten Jahr fortsetzen wird. EinenImmobiliencrash erwartet allerdings kein Experte. "Ob die Preiskorrekturnachhaltig ist, hängt noch von weiteren Faktoren ab - wie der Schaffung vonWohnraum, Bevölkerungsentwicklung und Mietentwicklung", sagt Stefan Kohler,Leiter Allianz Baufinanzierung. Bei Immobilien-Kapitalanlagen sei mit einemstärkeren Rückgang zu rechnen.Auch die Debeka beobachtet "bereits eine Stagnation derImmobilienpreisentwicklung bis hin zu leicht sinkenden Preisen". Dabei seiendeutliche regionale Unterschiede zu verzeichnen. "Zudem spielen dieEnergieeffizienz und der Zustand der Objekte eine zunehmende Rolle", sagt Dr.Gerd Benner, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Debeka.Ein kostenloser PDF-Download der Experten-Umfrage steht im folgenden Artikel zurVerfügung:https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/baufinanzierungszinsen/