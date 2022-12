FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Zalando haben am Dienstag ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Mit plus 1,28 Prozent auf 33,26 Euro kletterten sie im frühen Handel an die Spitze des wenig veränderten Dax . Von der 200-Tage-Linie als viel beachteter Indikator für den längerfristigen Trend setzen sie sich nun nach oben ab.

