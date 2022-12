EUR/USD - Überm 10er-EMA weiter steigende Kurse erwartet

In diesem Fall wäre dann mit einem weiteren Rücklauf des EUR/USD bis zum EMA50 im Tageschart zu rechnen. Der EMA50 gilt oft als erste Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension. Die Short-Position im Bereich von 1,058 USD wurde leicht im Gewinn verkauft. Es könnte nun ein erneuter Rücklauf zum 10er-EMA abgewartet werden. Neue Positionen sollten aber erst nach dem US-Leitzinsentscheid am morgigen Mittwoch oder nach dem Leitzinsentscheid der EZB am Donnerstag erwogen werden.

Trading-Strategie: