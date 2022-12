NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit "Buy" und einem Kursziel von 2088 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie sei unter den europäischen Fintech-Unternehmen bzw. Zahlungsabwicklern sein "Top Pick", schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Zeiten einer konjunkturellen Abkühlung und nachlassender Kaufkraft sei er vorsichtig für den Sektor gestimmt. Adyen sei auf diese Situation aber besonders gut vorbereitet, mit überlegenen Lösungen, die die Digitalisierung vorantreiben./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 22:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / 23:00 / ET

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 1.438EUR gehandelt.



