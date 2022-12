Deutliches Wachstum mit starken Ergebnisverbesserungen im 3. Quartal

Im dritten Quartal 2022 hat die EPTI AB den Umsatz um 134,7% auf 53,74 Mio. SEK (VJ: 22,90 Mio. SEK) gesteigert. Somit konnte der Umsatz in den ersten 9 Monaten 2022 um 286,9% auf 155,20 Mio. SEK (VJ: 40,11 Mio. SEK) gegenüber dem Vorjahr nahezu vervierfacht werden. Vom 9-Monats-Umsatz entfielen 125,69 Mio. SEK auf die EPTI Service AB und 48,72 Mio. SEK auf die EPTI Invest AB.



Die Gesamtleistung stieg im dritten Quartal 2022 um 51,4% auf 57,23 Mio. SEK (VJ: 37,79 Mio. SEK) an, was auf 9-Monatssicht einem Anstieg von 172,9% auf 174,41 Mio. SEK (VJ: 63,91 Mio. SEK) entspricht. Die Gesamtleistung entfiel zu 8,34 Mio. EUR (VJ: 18,46 Mio. SEK) auf die EPTI Invest AB und zu 48,89 Mio. SEK (VJ: 19,34 Mio. SEK) auf die EPTI Service AB. Der Grund für den Rückgang der Gesamtleistung der EPTI Invest ist auf die geringere Anzahl an konsolidierten Beteiligungen zurückzuführen. So werden die Beteiligungen als assoziierte Unternehmen erfasst und nicht mehr konsolidiert.



Das EBITDA belief sich im dritten Quartal 2022 auf 4,78 Mio. SEK (VJ: 12,41 Mio. EUR). Die Reduktion im Vergleich zum Vorjahr ist zurückzuführen auf hohe positive Einmaleffekte aus dem Vorjahr. Auf 9-Monatssicht reduzierte sich das EBITDA auf -6,68 Mio. SEK (VJ: 11,75 Mio. SEK). Die EPTI Service AB trug 27,44 Mio. EUR EBITDA bei, während das EBITDA der EPTI Invest bei -11,00 Mio. SEK und der Konzern-Muttergesellschaft bei -23,12 Mio. SEK lag.

Die Abschreibungen erhöhten sich auf 10,48 Mio. SEK (VJ: 3,12 Mio. SEK), was mit 9,68 Mio. SEK auf Goodwill-Abschreibungen zurückzuführen ist. Der Grund hierfür liegt in der Abschreibung der übernommenen Firmenwerte im Rahmen des Reverse-IPO. Die nicht-konsolidierten Unternehmen führten zu einem negativen Finanzaufwand in Höhe von -4,16 Mio. SEK (VJ: 0,92 Mio. SEK). Somit lag das Netto-Ergebnis in Summe bei -73,25 Mio. SEK (VJ: 3,36 Mio. SEK).



Gemäß unserer Neubewertung von EPTI Services und Apotekamo sowie der Warrants haben wir eine positive Bewertungsdiskrepanz (stille Reserven) in Höhe von 226,52 Mio. SEK ermittelt. Durch die Bewertungsdiskrepanz zusätzlich zum NAV in Höhe von 715,59 Mio. SEK, der zum 30.09.2022 ermittelt wurde, ergibt sich in Summe ein NAV gemäß GBC-Bewertungsansatz in Höhe von 942,12 Mio. SEK (bisher: 952,67 Mio. SEK).



Beim aktuellen Kurs von 0,21 EUR (Xetra, 17.11.22 17:35) bedeutet dies ein signifikantes Upside-Potenzial von 281,0% und daher vergeben wir das Rating KAUFEN.



Auch bei einer reinen Betrachtung des NAV auf K3-Basis in Höhe von 715,59 Mio. SEK würde sich ein NAV je Aktie von 6,70 SEK bzw. 0,61 EUR je Aktie ergeben, was auch hier ein enormes Upside-Potenzial auf den aktuellen Kurs in Höhe von 190,5% darstellt.





