Öffentliche Kulturausgaben 2020 um fast 16 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- 14,5 Milliarden Euro für Theater, Musik, Museen und Co.

- Starker Anstieg zum Vorjahr vor allem durch Corona-Hilfen bedingt

- 175 Euro öffentliche Kulturausgaben pro Kopf



Bund, Länder und Gemeinden haben im Corona-Jahr 2020 zusammen 14,5 Milliarden

Euro für Kultur ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

waren das fast 16 % oder 2,0 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Grund für den

starken Ausgaben-Anstieg waren vor allem die Corona-Hilfsmaßnahmen von Bund und

Ländern. Mit diesem Sondereffekt waren die Kulturausgaben um 55 % höher als im

Jahr 2010. Je Einwohnerin und Einwohner wendeten Bund, Länder und Gemeinden im

Jahr 2020 damit insgesamt 175 Euro für Kultur auf. Die öffentlichen

Kulturausgaben machten einen Anteil von 0,43 % am Bruttoinlandsprodukt aus. Zu

diesen Ergebnissen kommen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder im

Kulturfinanzbericht 2022.





Die Gemeinden trugen in 2020 mit 5,7 Milliarden Euro (39 %) wie in den Vorjahrenden größten Teil der öffentlichen Kulturausgaben. Die Länder finanzierten denKulturbereich mit 5,6 Milliarden Euro (39 %) und der Bund mit 3,2 MilliardenEuro (22 %). Dabei stiegen die Ausgaben des Bundes gegenüber 2019 um 53 % unddamit deutlich stärker als die Ausgaben der Länder und der Gemeinden. GrößterAusgabenbereich des Bundes war 2020 erstmalig die Sonstige Kulturpflege mit 38%, da in diesem Bereich die Corona-Hilfsmaßnahmen wie zum Beispiel Hilfen zurMilderung pandemiebedingter Notlagen in Kultureinrichtungen verbucht wordensind. Sowohl bei den Ländern und den Gemeinden wurden 2020 wie im Vorjahr diemeisten Ausgaben für Theater und Musik getätigt (36 % bzw. 41 % der Ausgaben).Über alle Körperschaften hinweg entfiel mit 31 % der größte Anteil deröffentlichen Kulturausgaben im Jahr 2020 auf den Kulturbereich Theater undMusik, gefolgt vom Bereich Sonstige Kulturpflege (22 %) und Museen, Sammlungen,Ausstellungen (19 %). Das restliche Drittel (28 %) der Ausgaben verteilte sichauf Bibliotheken, Kulturelle Angelegenheiten im Ausland, öffentlicheKunsthochschulen, Denkmalschutz und -pflege, sowie Verwaltung für kulturelleAngelegenheiten.Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Kulturausgaben des Bundes und derLänder, die 2020 zusammen 8,8 Milliarden Euro ausmachten, bis 2021 um 2,4 % auf9,1 Milliarden Euro. Für die Gemeinden liegen noch keine Ergebnisse für 2021vor.Weitere Informationen:Diese und weitere Ergebnisse stammen aus dem Kulturfinanzbericht 2022. DieGemeinschaftsveröffentlichung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länderenthält neben Daten zu den öffentlichen Kulturausgaben von Bund, Ländern undGemeinden auch Informationen zur Kulturförderung der Europäischen Union, zurPrivaten Kulturförderung und zur Künstlersozialkasse. Der Kulturfinanzberichtwird alle zwei Jahre im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister derLänder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz) und derBeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Einvernehmen mit demDeutschen Städtetag erstellt. Die Publikation steht auf der Themenseite "Kultur"im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zum Download bereit.Am 15. Dezember 2022 veröffentlichen die Statistischen Ämter des Bundes und derLänder zudem den Bericht "Kulturindikatoren auf einen Blick" mit zahlreichenKennzahlen und Indikatoren zum Kulturbetrieb in Deutschland im Jahr 2020, etwazu den Erwerbstätigen in Kulturberufen, den Lernenden in Musikschulen oder derAusstattung der privaten Haushalte mit Geräten der Unterhaltungselektronik. DerBericht wird ebenfalls auf der Themenseite "Kultur" zum Download bereitstehen.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5393052OTS: Statistisches Bundesamt