46 % der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ereigneten sich 2021 am Wochenende / Alkoholeinfluss war bei gut 5 % aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden eine der Ursachen

WIESBADEN (ots) - Nach dem pandemiebedingten Tiefststand im Jahr 2020 ist die

Zahl der Alkoholunfälle im vergangenen Jahr wieder leicht gestiegen. Bei

insgesamt 13 628 Unfällen mit Personenschaden stand mindestens ein

Verkehrsteilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin unter Alkoholeinfluss (2020:

13 003). Damit war bei 5,3 % aller Unfälle mit Personenschaden Alkohol im Spiel.

Insgesamt 16 426 Menschen verunglückten bei Unfällen unter Alkoholeinfluss, 165

von ihnen starben. Damit wurde im Schnitt fast jeden zweiten Tag ein Mensch bei

einem solchen Alkoholunfall getötet. Alkoholunfälle ereignen sich besonders

häufig an Wochenenden. Im Jahr 2021 fielen 24,7 % der Alkoholunfälle mit

Personenschaden auf einen Samstag, 21,1 % auf einen Sonntag. Zum Vergleich: Nur

12,3 % der Unfälle mit Personenschaden insgesamt ereigneten sich an einem

Samstag; an einem Sonntag waren es lediglich 9,8 %.



Zahl der Alkoholunfälle zu Neujahr coronabedingt niedriger als in den Vorjahren





Vor Ausbruch der Corona-Pandemie gab es überdies an Feiertagen wie Neujahr oderChristi Himmelfahrt, dem so genannten Vatertag, außergewöhnlich vieleAlkoholunfälle. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen für größereFeiern und in der Gastronomie waren die Unfallzahlen 2021 an diesen Tagen nichtganz so hoch. So zählte die Polizei 2021 am Neujahrstag 149 Alkoholunfälle mitPersonenschaden. In den zehn Jahren zuvor waren es im Schnitt 251 solcherVerkehrsunfälle gewesen.Im Gegensatz zum allgemeinen Unfallgeschehen ereignen sich Alkoholunfälle zueinem Großteil abends und nachts: 71,4 % der Alkoholunfälle mit Personenschadengeschahen in der Zeit zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Insgesamtereigneten sich nur 23,8 % der Unfälle mit Personenschaden in diesem Zeitraum.Knapp 74 % weniger Unfälle unter Alkoholeinfluss als 1975Über einen längeren Zeitraum betrachtet ist die Zahl der Alkoholunfälle mitPersonenschaden deutlich zurückgegangen: Seit 1975, als es noch 51 593 solcherUnfälle gab, verringerte sie sich um 73,6 %. Im selben Zeitraum verlorenAlkoholunfälle auch an Bedeutung im Unfallgeschehen: 1975 machten sie mit 13,8 %auch einen fast dreimal so hohen Anteil an den Unfällen mit Personenschaden auswie im Jahr 2021.Methodische HinweiseZu Alkoholunfällen zählen alle Unfälle, bei denen mindestens einUnfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Die Polizei kann auchVerkehrsteilnehmende mit einem Blutalkoholgehalt von weniger als 0,5, abermindestens 0,3 Promille als alkoholbeeinflusst einstufen, wenn sie im Verkehrauffällig geworden sind. Die Verwicklung in einen Verkehrsunfall wird dafür inder Regel als ausreichend angesehen.Weitere Informationen und detaillierte Ergebnisse auch auf regionaler Ebenefinden Sie in unserem Fachbericht Alkoholunfälle im Straßenverkehr 2021.Unser Unfallkalender gibt einen Überblick darüber, an welchen Tagen sich im Jahr2021 besonders viele Alkoholunfälle ereignet haben und inwiefern das täglicheUnfallgeschehen von dem der Vorjahre abweicht.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen undVerlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.