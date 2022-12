HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAP von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 110 Euro gesenkt. Analyst Andreas Wolf begründete sein neues Anlagevotum mit dem begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie und den relativ hohen Ergebnis-Multiplikatoren (Ebit) des Softwarekonzerns. Das reduzierte Kursziel reflektiere seine an die jüngsten Währungseffekte und die Umsatzentwicklung angepassten Prognosen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Quartalszahlen des Konkurrenten Oracle ließen zwar positive Rückschlüsse auf die aktuelle Geschäftsentwicklung zu, die mittelfristigen Ziele erschienen aber ambitioniert, betonte der Experte./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 102,9EUR gehandelt.



