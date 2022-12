U.S. Immigration Fund gibt Kreditrückzahlung für weiteres EB-5-Projekt bekannt - 855 Avenue of the Americas

Seite 2 ► Seite 1 von 2

New York (ots/PRNewswire) - Der U.S. Immigration Fund (USIF), (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3733377-1&h=2555204107&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3733377-1%26h%3D2039553053%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisaeb-5.com%252F%26a%3DU.S.%2BImmigration%2BFund%2B(USIF)%252C&a=Der+U.S.+Immigration+Fund+(USIF)%2C) ein von der nationalen Einwanderungs- und Ausländerbehördeder Vereinigten Staaten (United States Citizenship and Immigration Services,USCIS) genehmigtes EB-5-Regionalzentrum, freut sich bekanntgeben zu können, dassUSIFs Darlehen in Höhe von 80 Millionen USD für 855 Avenue of the Americasvollständig vom Kreditnehmer zurückgezahlt wurde. 855 Avenue of the Americas istein Mischnutzungsgebäude mit 41 Stockwerken, das sich über den gesamtenwestlichen Block der 6th Avenue zwischen der 30th Street und der 31st Streeterstreckt. Das Gebäude befindet sich an einer der begehrtesten Adressen vonManhattan und bietet einen Ausblick auf drei lebhafte Wohn- und Geschäftsmärkte,die Viertel wie NoMad, Chelsea und Hudson Yards umfassen."Dies ist ein weiterer großer Erfolg für unsere EB-5-Investoren und derenFamilien, die in das Projekt 855 Avenue of the Americas investiert haben", sagteNicholas Mastroianni, III, Vorsitzender des USIF. "Seit mehr als einem Jahrzehnthaben wir das Glück, unseren Kunden und ihren Familien die qualitativhochwertigsten Investitionsangebote in der EB-5-Branche anzubieten, was imErgebnis zu erfolgreichen unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen für mehr als5.000 Kunden und ihre Familienmitglieder sowie zu einer Rendite ihresInvestitionskapitals führt. Es war eine große Ehre für unserEB-5-Regionalzentrum, das Projekt 855 AOA zu sponsern und mit jeder Familiedaran zu arbeiten, ihren Traum vom Leben in Amerika zu verwirklichen."Das Gebäude 855 Avenue of the Americas wurde von einem der renommiertestenUnternehmen in New York entwickelt und besteht aus https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3733377-1&h=1418050785&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3733377-1%26h%3D2099139050%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eosnomad.com%252F%26a%3DEOS&a=EOS -Wohnungen, einschließlich 375 Mietwohnungen derLuxusklasse und 12.000 m² Klasse-A-Bürofläche, die seit 2015 vollständig von Nike gemietet wird. Darüber hinaus sind 5.300 m² an erstklassigenEinzelhandelsflächen im Erdgeschoss vollständig an das 2017 eröffnete NordstromRack vermietet.Der U.S. Immigration Fund (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3733377-1&h=4192346658&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3733377-1%26h%3D2007108809%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvisaeb-5.com%252Fabout-eb-5%252Feb-5-ne