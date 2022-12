LeasePlan und NIO arbeiten zusammen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - LeasePlan, eines der weltweit führenden Leasing-,

Fuhrparkmanagement- und Car-as-a-Service-Unternehmen, und NIO, einer der

globalen Pioniere auf dem Markt für intelligente Premium-Elektrofahrzeuge, haben

ihre strategische Partnerschaft in Deutschland bekannt gegeben.



Im Rahmen der Zusammenarbeit wird LeasePlan für Business-Kunden das Flaggschiff

von NIO, die Premium- Limousine NIO ET7 anbieten, die mit ihrer 100-kWh-Batterie

eine WLTP-Reichweite von bis zu 580 Kilometer hat. Hinzu kommen die mittelgroße

Elektro-Limousine NIO ET5 sowie der Elektro-SUV NIO EL7. Ergänzt wird das

Angebot durch Battery-as-a-Service von NIO, bei dem NIO Fahrer die Batterie

ihres Elektroautos flexibel mieten können. Damit erhalten sie auch Zugriff auf

das PSS (Power Swap Station) Netzwerk von NIO. Die PSS ist eine Ladelösung, die

den vollautomatischen Austausch der Batterie in rund fünf Minuten ermöglicht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit der PSS an der A8 in Zusmarshausen bei Augsburg (Bayern) und der PSS inHilden (Nordrhein-Westfalen) entlang der A3 sind bereits die erstenBatterietausch-Stationen Deutschlands in Betrieb gegangen. Eine weitere PSS inBerlin steht kurz vor der Eröffnung. Für das Jahr 2023 plant NIO den Bauweiterer Stationen in Europa. Durch strategische Partnerschaften wird die Anzahlin Deutschland kontinuierlich ausgebaut.Roland Meyer, Geschäftsführer, LeasePlan Deutschland GmbH, erklärt:"Automobilhersteller wie NIO nehmen eine starke Position im europäischenElektromobilitätsmarkt ein. Fahrer können jetzt aus einer ganzen Reihe neuer,innovativer Elektrofahrzeuge wählen. Die wegweisende Technologie von NIO - wieunter anderem der Batterieaustausch - nimmt Fahrern die Angst vor zu wenigReichweite, dauert nicht länger als eine kurze Kaffeepause und macht denBatteriewechsel zum Kinderspiel. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mitNIO in Deutschland."Elise Chen, Head of User Operations, NIO Deutschland GmbH: "Wir freuen unsbesonders über die Partnerschaft, die das Beste aus beiden Welten vereint: Genauwie NIO möchte LeasePlan die Zukunft von nachhaltiger Mobilität mitgestalten.Durch die Zusammenarbeit erhält LeasePlan Zugang zu modernen Elektrofahrzeugenwie den NIO ET7 im Premium-Segment. Unsere Geschäftskunden können über LeasePlanals etablierter Partner von den über 50 Jahren Erfahrung in Fahrzeugleasing undFuhrparkmanagement profitieren."Die Modelle NIO ET7, NIO ET5 und NIO EL7 sind für Kunden von LeasePlanDeutschland ab sofort bestellbar.Über NIO:NIO wurde am 25. November 2014 gegründet und ist ein internationales