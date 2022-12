Ab wann lohnt es sich, in Branding zu investieren? Marketing-Experte verrät den richtigen Zeitpunkt und räumt mit den wichtigsten 3 Mythen auf (FOTO)

Passau (ots) - Es gibt ein Sprichwort über Branding: Wenn man kein Branding

betreibt, schadet man seinem Geschäft. Nach dem Motto: Wenn man sich nicht auf

sein Ziel zubewegt, entfernt man sich definitiv von ihm. Das passiert nicht nur

jungen Unternehmern, sondern selbst alte Hasen verlieren manchmal den Überblick,

so der Branding-Experte Shabi Houshangi.



Er erklärt, dass im Grunde jedes Unternehmen auch eine Marke ist. Die Frage ist

also nicht, ob man eine Marke besitzt, sondern nur, wie man als Marke

wahrgenommen wird. Die gute Nachricht ist, dass man diese Wahrnehmung aktiv und

strategisch beeinflussen kann. Denn eines ist klar, ein fehlendes

professionelles Erscheinungsbild lässt den Kunden denken, dass es sich gar nicht

um einen seriösen Anbieter handelt. Daher ist die Markenbildung von Anfang an

wichtig und sollte nicht vernachlässigt werden. Dementsprechend sollten

Unternehmen so früh wie möglich in Branding investieren, betont der Experte

Shabi Houshangi.