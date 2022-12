"Die 'Great Moderation', die vier Jahrzehnte währende Periode weitgehend stabiler Konjunktur und Inflation, liegt hinter uns", schreiben Vice Chairman Philipp Hildebrand und ein Team von Top-Managern in ihrem Ausblick für 2023. Diese Phase habe Aktien und Anleihen in einer Weise gedeihen lassen, die in Zukunft nicht mehr möglich sein werde.

"Das neue Regime größerer Makro- und Marktvolatilität ist in vollem Gange. Eine Rezession ist vorprogrammiert", so die Strategen. Sie warnen, dass die Zentralbanken die Wirtschaft nicht unterstützen werden, wenn sie sich verlangsamt. Anleger erwarten derzeit noch das Gegenteil, was erkläre, warum die Aktienbewertungen noch nicht beeinträchtigt wurden.