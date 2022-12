Roland Berger Studie Knapp Hälfte der befragten Konsumenten in Deutschland, Großbritannien und Frankreich will Quick-Commerce-Einkäufe ausweiten (FOTO)

München (ots) -



- Quick Commerce verspricht Lieferungen innerhalb von 30 Minuten nach

Online-Bestellung

- Das Marktpotenzial liegt im Lebensmittelhandel bei ca. 2 Prozent - das

entspricht etwa 13 Milliarden EUR bis 2030

- Größte Wachstumschancen im Pharma-Bereich prognostiziert



Dezember 2022: Das Interesse der Konsumenten an zügigen Lieferungen von

Alltagsprodukten über Quick-Commerce-Dienste ist auch in der aktuell

angespannten wirtschaftlichen Situation sehr hoch. Insbesondere Einkäufe in den

Kategorien Pharmazeutika, Lebensmittel oder Drogerieartikel gewinnen an Volumen.

Das sind Ergebnisse der Studie "Quick commerce - a lasting revolution? How

omnichannel retailers are rising to the challenges of q-commerce" von Roland

Berger, für die über 6.000 Verbraucher aus Deutschland, Großbritannien und

Frankreich befragt wurden. Die Publikation gibt Einblicke, wie Quick Commerce

den Handel nachhaltig beeinflussen wird.