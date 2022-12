Seite 2 ► Seite 1 von 2

Willich (ots) - Alexander Krauß ist der Geschäftsführer der digitalhoneycombGmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Anbieter aus den BereichenCoaching, Beratung und Weiterbildung dabei, langfristig höhere Umsätze zuerzielen. Sein Ziel ist es, Unternehmen die Reichweite und Sichtbarkeit zugeben, die sie verdient haben. Mit seiner Hilfe wird Marketing von derKostenstelle zur Wachstumsquelle.Der Markt für Coachings, Beratungen und Fachseminare wächst kontinuierlich, istjedoch auch hart umkämpft. Dennoch wird das Marketing-Budget, das Unternehmenzur Verfügung steht, oftmals nicht zielführend eingesetzt. Performance-Marketingkann dabei helfen, die Leistung, also den Erfolg oder Misserfolg einesUnternehmens, datengestützt greifbar zu machen. Denn Erfolg ist imPerformance-Marketing nicht nur eine subjektive Einschätzung, sondern vielmehreine quantitative Größe, die messbar und belegbar ist. Damit werden Daten undFakten geschaffen, auf deren Basis Unternehmen zielgerichtet auf Erfolgs- undWachstumskurs gebracht werden können. Um Performance-Marketing erfolgreich zuimplementieren, bedarf es eines Marketing-Experten wie Alexander Krauß von derdigitalhoneycomb GmbH. Gemeinsam mit seinem Team hat er es sich zur Aufgabegemacht, seinen Kunden aus den Bereichen Coaching, Beratung und Weiterbildunglangfristig zu höheren Umsätzen zu verhelfen, indem er möglichst hoheKundenströme erzeugt. An dieser Stelle verrät der Experte die drei häufigstenOnline-Marketing-Fehler, über die Dienstleister immer wieder stolpern.Fehler 1: Marketing nicht messbar machenEs kommt immer wieder vor, dass Unternehmen viel Geld in Online-Marketinginvestieren, der Erfolg der Maßnahmen jedoch nicht eindeutig nachvollzogenwerden kann, weil die Ergebnisse nicht messbar gemacht werden. Diese Art vonHoffnungs-Marketing hat in Unternehmen, in denen es darauf ankommt, jederzeitKontrollmöglichkeiten zu haben, nichts zu suchen. Vielmehr kommt es darauf an,seine Marketing-Aktivitäten in konkreten Key Performance Indicators, kurz KPI,messbar zu machen. Nur so sind Dienstleister dazu in der Lage, zu entscheiden,welche Kanäle und Aktivitäten den höchsten Return of Investment (ROI) bringen.Zugleich können sie Aktivitäten, die nur Geld verbrennen, rechtzeitig stoppen.Schon einfache Optimierungsmaßnahmen reichen aus, um den Erfolg des eigenenOnline-Marketings gezielt nachzuvollziehen. Wichtig hierbei ist ein gewissestechnisches Know-how, um die notwendigen Schnittstellen für ein lückenlosesTracking zu erstellen und den Unternehmenserfolg messbar zu machen.Fehler 2: Verkaufspsychologische Aspekte vernachlässigen