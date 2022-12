DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 1,65 auf 1,45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham rechnen in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2023 im europäischen Transportsektor generell mit größeren Schwankungen. Für die erste Hälfte sind sie besonders skeptisch und setzen auf Vinci, DSV, Deutsche Post und Ryanair. Easyjet sowie International Distributions Service sehen die Experten derweil als überzeugende Verkaufsempfehlungen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2022 / 04:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 1,307EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andy Chu

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1,45

Kursziel alt: 1,65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m