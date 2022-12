LexisNexis Risk Solutions Global State of Fraud and Identity Report zeigt Anstieg der Betrugsfälle auf, da digitale Transaktionen nun den Weltmarkt dominieren

Atlanta (ots/PRNewswire) - Automatisierte Bot-Angriffe auf

E-Commerce-Unternehmen haben im Vergleich zum Vorjahr um 155 % zugenommen, wobei

digitale Unternehmen mit dem stärksten Anstieg der Angriffe konfrontiert sind



LexisNexis® Risk Solutions hat die Ergebnisse seines ersten Global State of

Fraud and Identity Report (https://risk.lexisnexis.com/global/en/insights-resour

ces/research/global-state-of-fraud-and-identity?utm_campaign=bsglfi22.fi-gl.gsof

ir&utm_medium=email&utm_source=1_party_email&utm_content=globalstate-of-fraud-pr

) veröffentlicht, in dem Recherchen und Erkenntnisse von Branchenexperten zu den

jüngsten Statistiken und Trends aus unseren branchenweit anerkannten Studien zu

den Global True Cost of Fraud und Transaktionsdaten untersucht wurden. Letztere

umfassten über 39 Milliarden Transaktionen aus der LexisNexis® Digital Identity

Network® von Januar 2022 bis Juni 2022.