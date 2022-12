LD Carbon unterzeichnet Absichtserklärung mit Sumitomo Rubber Industries zur Kommerzialisierung von Recovered Carbon Black und Pyrolyseöl

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Engagement für die Kommerzialisierung von Recovered Carbon Black

(rückgewonnenem Industrieruß) und Pyrolyseöl aus Altreifen



Das Unternehmen für Abfallbehandlung und Rohstoffrecycling LD Carbon (CEO Baek,

Seong-mun und Hwang, Yong-kyung) hat die Unterzeichnung einer Absichtserklärung

mit Sumitomo Rubber Industries, Ltd. für die Vermarktung von nachhaltigen

Reifenrohstoffen bekannt gegeben.





Sumitomo Rubber Industries ist ein weltweit tätiger Reifenhersteller mitHauptsitz in Japan, der in den von tirebusiness.com erstellten "2022 Global TireCompany Rankings" gemessen am Umsatz (ca. 7,25 Milliarden US-Dollar) weltweitauf dem 5. Platz rangiert.LD Carbon und Sumitomo Rubber Industries unterzeichneten am 18. November eineGeschäftsvereinbarung und versprachen, bei der Kommerzialisierung von CarbonBlack und Pyrolyseöl zusammenzuarbeiten.Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die beiden Unternehmen gemeinsam Produkteentwickeln, so dass der GCB (Green Carbon Black) von LD Carbon die bestehenden,aus fossilen Brennstoffen hergestellten Rußarten teilweise ersetzen kann. Aufder Grundlage seiner patentierten Technologie stellt LD Carbon Recovered CarbonBlack (rCB) her, indem es die bei der Pyrolyse von Altreifen anfallendenRückstände verwertet und an Hersteller von Reifen und Gummiprodukten liefert.LD Carbon und Sumitomo Rubber Industries wollen gemeinsam die Serien GCB-774Gund GCB-600 auf den Markt bringen, die den bestehenden Ruß (N660) um bis zu 20 %bzw. 70 % ersetzen sollen. Darüber hinaus planen sie, die Kommerzialisierung vonPyrolyseöl aus Altreifen zu fördern. Das von den beiden Unternehmen bis 2026angestrebte Kommerzialisierungsvolumen beträgt 3.500 Tonnen GCB pro Jahr und4.000 Tonnen Reifenpyrolyseöl pro Jahr.Insbesondere die von LD Carbon mit Sumitomo Rubber Industries unterzeichneteGeschäftsvereinbarung (MOU) ist insofern von Bedeutung, als es sich um die ersteGeschäftsvereinbarung handelt, die LD Carbon mit einem Reifenhersteller aus demAusland unterzeichnet hat.Bum-seek Kim, Vertriebsleiter von LD Carbon, erklärte: "LD Carbon wird seineBemühungen fortsetzen, ein umweltfreundlicher Industrierußhersteller zu werden,der den Weltmarkt durch eine ständige Zusammenarbeit mit internationalenReifenherstellern anführt."In der Zwischenzeit setzt LD Carbon den Bau einer neuen Anlage mitZerkleinerungs-, Pyrolyse- und rCB-Anlagen mit einer Investition von mehr als 38Millionen USD fort, die bis Ende 2023 fertiggestellt werden soll. Es wirderwartet, dass die Anlagen jedes Jahr etwa 20.000 Tonnen GCB und Pyrolyseölproduzieren können. Nach Fertigstellung wird die neue Anlage von LD Carbon diegrößte in Asien sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1966351/image_1.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ld-carbon-unterzeichnet-absichtserklarung-mit-sumitomo-rubber-industries-zur-kommerzialisierung-von-recovered-carbon-black-und-pyrolyseol-301700049.htmlPressekontakt:Jihyung Nam,jhnam@orneworks.co.krWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167278/5393134OTS: LD Carbon