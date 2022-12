Wie in den vergangenen Jahren unterstützt das Telekommunikationsunternehmen Drei mit der Winteraktion seiner sozialen Initiative "Drei Hilft" auch heuer wieder den Canisibus, den Suppenbus der Caritas der Erzdiözese Wien. Das Motto: Auch heuer können wir wieder gemeinsam was bewegen. Social Media-Nutzer laden dafür ihre Tagesergebnisse an Schritten als Screenshot oder Foto unter den Postings zur Aktion auf der Facebook-, LinkedIn- oder Twitter-Seite von Drei hoch. Jeder kann mitmachen, denn jeder Schritt zählt. Schon für jeweils 1.000 Schritte der User spendet Drei Hilft einen Teller warme Suppe an die Gäste des Canisibus. So sorgen Drei und seine Fans gemeinsam dafür, dass sich der Suppenbus weiter verlässlich durch die Stadt bewegen und warme Mahlzeiten verteilen kann. Die Aktion läuft ab sofort bis 31.1.2023. Mehr auf [www.drei.at/winteraktion] (https://www.drei.at/winteraktion)

"Alle Jahre wieder bewegen wir gemeinsam was: Auch heuer werden aus Schritten von Social Media-Nutzern Suppen für den Canisibus. Seit dem Start unserer Drei Hilft Winteraktion konnten wir durch die großartige Unterstützung der Community bereits über 100.000 warme Mahlzeiten ermöglichen", sagt Rudolf Schrefl, CEO von Drei. "Da kann wirklich jeder mitmachen, jeder noch so kurze Weg zu Fuß zählt und tut jetzt auch noch anderen Gutes."



Der Gesamterlös geht an den Canisibus. Für obdachlose oder armutsgefährdete Menschen, die beim Heizen oder Kochen sparen müssen, ist ein Teller Suppe oft die einzige warme Mahlzeit des Tages. Vor über hundert Jahren hat die Arbeit der Caritas für Menschen in Not mit einer Suppenküche begonnen. Klaus Schwertner, Gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, dazu: "Die tägliche warme Suppe ist heute genauso wichtig wie damals. Gerade in der aktuellen Energie- und Teuerungskrise brauchen immer mehr Menschen in Österreich Hilfe und können sich auf die Unterstützung der Caritas verlassen. Das ist nur mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie zuverlässigen Partnern möglich. So werden jetzt mit Schritten nicht nur andere satt. Sie schenken diesen Menschen auch Hoffnung und Zuversicht."