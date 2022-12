Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Risikohinweis : Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Im Winter ist auch die K+S wieder spannend. Die Aktie ist hochvolatil, aber bietet damit auch von Produktseite her einige Chancen. Daniel Saurenz spricht dies offen an.

Dies muss man bei Netflix nicht noch einmal erörtern. Eher das damit verbundene Sentiment, welches Anleger jetzt in der kalten Jahreszeit wieder diese Aktie entdecken lassen. Die neue Serie der Royals ist hierbei wohl eher nur eine Randnotiz.

Aus dem Aktienbereich ist die PNE sehr spannend. Sie gehört zu den Aktien, die in diesem Jahr sehr gut gelaufen sind. Was macht der Windpark-Spezialist genau?

Parallel steigt die Volatilität an, was derzeit ein seltenes Ereignis ist, wie uns Daniel Saurenz spiegelt. Wir sichten dazu auch den Fear and Greed Index, der die Stimmung in den USA gut reflektiert.

Ask 10,25

Ask 10,25

Ask 9,07

Ask 9,07

Der DAX eröffnet etwas stärker am heutigen Dienstag, kommt aber wegen der Verbraucherpreise aus Deutschland, die bei 10 Prozent liegen, nicht so richtig in Schwung. Trotz der US-Märkte, die gestern deutlich zulegten, ist die Stimmung verhalten.

Der DAX eröffnet etwas stärker am heutigen Dienstag, kommt aber wegen der Verbraucherpreise aus Deutschland, die bei 10 Prozent liegen, nicht so richtig in Schwung.

Disclaimer