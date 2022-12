MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich von niedrigem Niveau aus deutlicher als erwartet verbessert. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg im Dezember gegenüber dem Vormonat um 13,4 Punkte auf minus 23,3 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge.

Analysten hatten im Schnitt mit einer weniger deutlichen Aufhellung auf minus 26,4 Punkte gerechnet. Die Bewertung der Konjunkturlage verbesserte sich um 3,1 Punkte auf minus 61,4 Zähler. Das lag unterhalb der Erwartungen.