BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Entscheidung für ein Einfrieren von EU-Milliardenzahlungen an Ungarn begrüßt. Man hätte sich gewünscht, dass wie ursprünglich vorgeschlagen noch mehr Mittel zurückgehalten werden, sagte Europastaatsministerin Anna Lührmann am Dienstag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Auch das aktuelle Ergebnis von 6,3 Milliarden Euro sei aber ein wirklich guter Schritt vorwärts und ein historisches Signal. "Das ist ein ganz wichtiges Zeichen für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in Europa", sagte die Grünen-Politikerin.

Eine große Mehrheit der EU-Staaten hatte sich am Montagabend darauf verständigt, für Ungarn vorgesehene Zahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftshaushalt einzufrieren. Wegen der Sorge, dass EU-Gelder in dem Land wegen unzureichender Korruptionsbekämpfung veruntreut werden, sollen bis auf Weiteres 6,3 Milliarden Euro blockiert werden.