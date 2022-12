Das Metaversum und die NFTs der Abode of Chaos dixit NYT, Museum für Zeitgenössische Kunst und Hauptsitz von Artprice by Artmarket.com - eine Realität gemäß Nr. 2208 der Monatszeitschrift Géomètre (Gründung 1847)

Dieser Artikel berichtet über das Metaversum des Organe Contemporary Art Museum, das die Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixit The New York Times), erweitert auf den Hauptsitz von Artprice, insbesondere den mit der Blockchain verbundenen NFT-Marktplatz verwaltet.

PARIS, 13. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Aus Respekt für die Gleichheit der Aktionäre von Artmarket.com, des Marktes und ihres Zugangs zu allen Informationen, die sich auf den Aktienkurs auswirken könnten, muss Artmarket.com den Markt und seine Aktionäre über die Veröffentlichung eines langen Artikels von Marielle Mayo mit dem Titel "Abode of Chaos, a Metaverse in the making" informieren, der im Dezember 2022 in der Ausgabe Nr. 2208 der Monatszeitschrift Géomètre (Gründung 1847) erschienen ist.



In einer Zeit, in der viele große Unternehmen ein Metaversum aufbauen, beleuchtet dieser wissenschaftliche und gut dokumentierte Artikel das monumentale Unterfangen der Server Group (Mutterkonzern) und von Artprice by Artmarket, die zu dem Schluss gekommen sind, dass Vermessungsingenieure als Experten für räumliche Daten am kompetentesten sind, um zu einem wirklich konkreten Metaversum zu gelangen.

Wie Philippe Barthélémy, Mitbegründer von Iconem und Leiter des 3DLab-Teams bei TT Geomètres Experts (TTGE), die am Metaversum des Hauptsitzes von Artprice by Artmarket gearbeitet haben, betont: „Der Vermessungsingenieur hat die Kompetenz, einen Punkt im Raum nachzuweisen. Dank der Entwicklung der Digitaltechnologie können fast unendlich viele Informationsfelder damit verknüpft werden. Im Metaversum verfolgen wir das Ziel, diesen ‚intelligenten' Punkt durch den Einsatz von Algorithmen in einen ‚intelligiblen' Punkt zu verwandeln. All dies ist Teil der gleichen Wertschöpfungskette."

Im Folgenden finden Sie die deutsche Übersetzung der englischen Fassung des Originalartikels.

Ein besonderer Dank geht an das Monatsmagazin Géomètre sowie an Marielle Mayo.

Die Abode of Chaos, ein Metaversum im Aufbau

In der Nähe der französischen Stadt Lyon gelegen, wurde „Die Abode of Chaos" (Demeure du Chaos) und ihr Freilichtmuseum für zeitgenössische Kunst in Zusammenarbeit mit einem Landvermessungsbüro vollständig digitalisiert. Die daraus resultierenden Daten dienen als Grundlage für die Errichtung eines Metaversums in Form eines Escape Game...