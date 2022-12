RWB schließt Private-Equity-Dachfonds deutlich über dem geplanten Zielvolumen (FOTO)

Oberhaching (ots) - Der Private-Equity-Spezialist RWB schließt den Dachfonds RWB Direct Return 4 nach der kürzesten Platzierungsphase in der Unternehmensgeschichte mit 25 Millionen Euro und damit deutlich über dem ursprünglich anvisierten Zielvolumen von 20 Millionen Euro. Rund 1.300 Privatanleger investieren parallel mit institutionellen Investoren wie etwa Pensionskassen und Family Offices in ein breit diversifiziertes Fondsportfolio, das die RWB Schwestergesellschaft Munich Private Equity Partners aufgebaut hat. Dieses Portfolio enthält bereits 28 führende Midcap-Buyout-Fonds und über 120 Portfoliounternehmen. Sechs davon wurden bislang erfolgreich wieder veräußert.

"Im August haben wir nach nur vier Monaten im Vertrieb unser anvisiertes Zielvolumen erreicht, die aktive Vermarktung eingestellt und damit die schnellste Ausplatzierung eines Fonds in der RWB Geschichte hingelegt", sagt Nico Auel, Geschäftsführer der RWB Partners GmbH. "Die hohe Nachfrage hält an, so dass wir den RWB Direct Return 4 mit den Nachzüglern nun bei 25 Millionen Euro schließen konnten", so Auel weiter.